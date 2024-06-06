"نجلاء" تطلب خلع زوجها: "ليه فيديوهات وهو بيتحرش بالستات"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

رفعت" نجلاء. ع"، 34 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "بيرخم على الزباين السيدات وبيتحرش بيهم".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1467 لسنة 2023: تعرفت على زوجي بعد عمله بصالون التجميل المملوك لها والمتخصص في رسم الوشم، وتولدت قصة الحب بينهما دامت سنة، وبعدها تمت الزيجة التي استمرت 6 أشهر فقط.

تكمل الزوجة حديثها لـ "مصراوى" قائلة: " عشنا قصة حب يعلم بها الجميع بالصالون، فبعد الزواج تملك "غريب. ه"، 38 سنة، من قلبي وأصبح يتحكم في نزولي من المنزل، ويمنعني من الذهاب للعمل وبات هو من يقوم بإدارة المحل، وبعد شكاوى الزبائن تركت المنزل وأكملت عملي بمحلي، وبالفعل وجدته بالكاميرات يتحرش بالسيدات.

تشكو الزوجة زوجها أمام محكمة الأسرة لعدم قدرتها على اتخاذ حقها منه: بعدما حاولت تركه وإنهاء العلاقة بالطلاق لكنه رفض وقام بتهديدي بالتعدي علي بعد تحطيم المحل لعدة مرات.

تختتم: بعدها لجأت إلى رفع دعوى خلع ضده بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.