"مش هرجع لك لو آخر يوم في عمري".. انتقام ناري كاد يكلف سيدة حياتها على يد طليقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"مش هرجع لك لو آخر يوم في عمري" كلمات صادمة أشعلت غضب عاملا ليقرر الانتقام من طليقته بطريقة مأساوية تصارع بسببها الموت داخل المستشفى.

تلقى مأمور مركز منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات ربة منزل مصابة بحروق بالجزء العلوي من جسدها.

تحريات المباحث توصلت إلى أن طليقها شرع في قتلها بسكب مادة كاوية على جسمها؛ لرفضها العودة إلى عصمته.

بتقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأقر بجريمته معللا السبب "جزاتي اني عايز ألم الشمل من جديد".

تحرر محضر بالواقعة واستعلمت النيابة العامة عن حالة المصابة لسماع أقوالها حول ملابسات الواقعة.