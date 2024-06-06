طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة ورياح وشبورة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

ووفق بيان "الأرصاد"، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وتشهد حالة الطقس اعتبارًا من السبت 8 يونيو 2024، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

ويرصد "الخليج 365"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس من الخميس 6 يونيو والجمعة 7 يونيو

توقعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس حالة الطقس من الخميس 6 يونيو والجمعة 7 يونيو، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأفادت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس من الخميس 6 يونيو والجمعة 7 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 8 يونيو وحتى الثلاثاء 11 يونيو

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس السبت 8 يونيو وحتى الثلاثاء 11 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

محور أحمد عرابي الجديد.. من كوبري 15 مايو وشارع أحمد عرابي لـ"اكتوبر وزايد" في دقائق