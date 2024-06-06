شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2024، بتعيين التالية أسماؤهم، أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من ذوي الخبرة، وذلك لمدة أربع سنوات وهم :



١- السيد المهندس / خالد محمود عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة السابق .

٢ - السيد الدكتور / محمد فايز فرحات - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .

٣- السيدة فاطمة سيد أحمد - عضو الهيئة الوطنية للصحافة .

٤- السيدة الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى - رئيس المجلس القومي للمرأة .