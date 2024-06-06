شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تستقبل وزيرة صحة دولة الرأس الأخضر لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وزارة الصحة والسكان، نظيرها في دولة الرأس الأخضر كابو فيردي والوفد المرافق لها لبحث سبل التعاون المشترك ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، تم الترحيب، بوزيرة دولة الرأس الأخضر ، مؤكدا دعم مصر للأشقاء في الدول العربية والأفريقية في كافة المجالات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التعاون في مجالات الصحة العامة، وتقديم برامج التدريب الطبي لمقدمي الخدمات الصحية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية بدولة الرأس الأخضر، على أحدث البرامج التدريبية، فضلا عن نقل أحدث التقنيات العلمية التي توصلت إليها التكنولوجيا الطبية.

وأشار " عبدالغفار"، الى أن الاجتماع تناول تقديم خدمات التدريب الإسعافية ، ودعم دولة الرأس الأخضر بمنظومة إسعاف قوية تتمتع بكوادر بشرية علي أعلي مستوي.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بسرعة إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التدريب وتبادل الخبرات، مؤكدًا استمرار الدعم المقدم للمنظومة الصحية بدولة الرأس الأخضر.



حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.