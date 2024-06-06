شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة لعام 1445 مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الخميس هلال شهر ذى الحجة لعام 1445 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.



وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

وكانت المحكمة العليا فى السعودية دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

وطالب بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".