شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على منحة أوروبية من أجل حياة كريمة بالمناطق الريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلى بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبى من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 26 فبراير الماضي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.