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قرار جمهورى بالموافقة على خطابات مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج "نوفى"

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفى - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة قيمتها 3 ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 10 مارس الماضي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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