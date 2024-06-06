شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على خطابات مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج "نوفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفى - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة قيمتها 3 ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 10 مارس الماضي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.