شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة تستمر حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة ستكون اليوم الخميس وغدًا الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وتتخطى درجات الحرارة العظمى حاجز 42 درجة في الظل على القاهرة وحاجز 45 في الصعيد.

أضاف فهيم أنه مع ارتفاع الحرارة ليلاً سوف يسود طقس حار لتكون الحرارة ما بين 25- 30 °م ليلاً .

و تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30.