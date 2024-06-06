شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على ملاحظى لجان الثانوية التأكد من كتابة الطالب بياناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يجب على الملاحظين التأكد من كتابة الطالب بياناته بشكل صحيح ودقيق أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، مع عدم السماح لأى طالب بالخروج من اللجنة دون تسليم كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة البابل شيت والاسئلة المقالية وعليهم مراجعتهم عند استلامهم من الملاحظين فى نهاية وقت الامتحان.



وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من أن جميع بيانات الطالب مسجلة في الأماكن المخصصة لهم بخط يد الطالب والتحقق من أن أوراق الإجابة كاملة غير منقوصة وتم التوقيع عليها من الملاحظين مع تجميع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة البابل شيت والاسئلة المقالية للطلاب الغائبين بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان والتأكد من قيام غيابهم وتسليمها إلى مراقب الكنترول الذي يقوم بعمل حافظة تسليم لهذه الأوراق.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أكد على إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، و أن 70% من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود 30%؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.