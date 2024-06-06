شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتحرى هلال ذى الحجة اليوم وتعلن موعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحرى المملكة العربية السعودية مساء اليوم رؤية هلال شهر ذي الحجة وقد دعت المحكمة العليا في السعودية، أمس، عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، لتعلن المملكة موعد عيد الأضحى المبارك عقب تحرى هلال ذى الحجة .

وقالت المحكمة العليا ، فى بيان وفق وكالة الأنباء السعودية ، نظراً لما تضمنه قرار المحكمة بأن الخميس الموافق 9 مايو 2024 كان هو غرة شهر ذي القعدة، فإن المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم.

وأضاف البيان، ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

من جهة ثانية، أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بالسعودية، أن المرصد استكمال الاستعدادات لتحرى الهلال اليوم .

وأكد أن الشمس ستغرب اليوم الخميس 29 ذي القعدة في موقع الرصد بـ"حوطة سدير" قبل غروب الهلال بـ13 دقيقة؛ ما يعني بقاء الهلال في الأفق مدة كافية لرؤيته في حال كان الجو صحوًا بدون قتر. وفق"سبق" .

وأوضح المرصد الفلكي أن الهلال سيولد في تمام الساعة الـ3:37 دقيقة، والشمس ستغرب في سماء مكة المكرمة في تمام الساعة الـ٧:02 دقيقة، بينما سيغرب الهلال في تمام الساعة الـ7:02 دقيقة.

وأشار المرصد إلى أن الشمس ستغرب اليوم في موقع الترائي بحوطة سدير في تمام الساعة الـ6:46 دقيقة، بينما سيغرب الهلال في تمام الساعة الـ6:59 دقيقة.