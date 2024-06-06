شكرا لقرائتكم خبر عن مصر رئيسا لمكتب اللجنة الاستشارية العلمية لمصايد البحرين المتوسط والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة على التوالى.

أوضح القصير ان ذلك يأتي فى اطار تدعيم الكفاءات والتواجد فى المنظمات الدولية والمتابعة لدور مصر خاصة وانه لدينا كفاءات فى هذا المجال وطفرة كبيرة تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال تنمية المصايد والبحيرات والثروة السمكية وبناء القدرات.

وأضاف ان ذلك يأتى أيضا لاستكمال ما بدأته مصر مع الدول الأعضاء في تطوير منظومة تربية الأحياء المائية بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الاسماك لدول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود GFCM.

وأضاف القصير أن انتخاب مصر لهذا المنصب الرفيع سوف يسهم فى نفاذ انتاجنا من الاسماك الى اسواق الاتحاد الأوروبي؛ بعد تطبيق منظومة الاستثمار المسئول في تربية الأحياء المائية وتتبع المنتج من الأسماك منذ زراعته وحتى الحصاد وتطبيق منظومة الأمان الحيوي في المزارع السمكية؛ و تكويد هذه المزارع للحصول على شهادات الجودة؛ والذي سينعكس بدوره على زيادة جودة الاسماك المنتجة من الاستزراع السمكي وتداولها بصورة أمنه بين المواطنين؛ وتصدير فائض الانتاج الى الخارج لجلب العملة الاجنبية .

ومن ناحيته قال اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية انه تم انتخاب مرشح مصر الدكتور محمد السيد العربي مدير وحدة الدعم الفني بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؛ ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II لمنصب النائب الاول لرئيس المكتب العلمي الاستشاري CAQ للهيئة العامة لمصايد الاسماك لدول حوض البحر المتوسط GFCM التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO للمرة الثالثة على التوالي.

