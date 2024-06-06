قصة اختفاء هتان شطا.. 7 أيام بحث تنتهي بالعثور على جثمانه وشكر سعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أنهت وزارة الداخلية والسفارة السعودية بالقاهرة الجدل الذي دام نحو 7 أيام حول مصير اختفاء الشاب السعودي هتان شطا بإعلانهما العثور على جثته دون شبهة جنائية في الواقعة.

ويستعرض "الخليج 365" القصة الكاملة لواقعة هتان شطا في التقرير التالي..

اختفاء هتان شطا هاشتاج على X

أواخر مايو الماضي، برزت واقعة اختفاء هتان شطا على موقع التواصل الاجتماعي X، بإعلان شقيقه "هاني" اختفائه، مشيرًا إلى إبلاغ الجهات الأمنية المصرية والسفارة السعودية بالقاهرة منذ لحظة فقدانه.

اختفى هتان شطا في 22 أبريل الماضي من مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة شرق القاهرة، وقال شقيقه إن "هتان" متزوج ولديه ابنة ويعمل في مجال "لايف كوتش" وغادر إلى القاهرة للحصول على دورات تدريبة وتطوير خبراته في مجال الاستشارات التدريبية.

أضاف أنه كان على تواصل مع شقيقه حتى اختفى، ثم أبلغوا السفارة السعودية والأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا التقطت من كاميرا مراقبة تكشف عن تواجد هتان شطا بجوار حافلة نقل ركاب بمنطقة التجمع الخامس قبل فقدان الاتصال به.

السفارة السعودية: نتابع واقعة هتان شطا

في 30 مايو، أصدرت السفارة السعودية بيانًا قالت فيه إنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن السعودي بالقاهرة، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، والتي من جانبها شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.

وأضافت أن تفريغ كاميرات المراقبة سجلت خروج المواطن السعودي من منزله، مضيفة أنها تتواصل مع أسرة المواطن والأجهزة الأمنية وتتابع عمليات البحث عنه.

تضارب حول العثور على جثة هتان شطا

في 3 يونيو الحالي، قالت قناة العربية -في خبر عاجل عبر موقعها الإلكتروني- إن الشرطة المصرية عثرت على جثمان الشاب السعودي المختفي في مصر هتان شطا في أحد الشوارع، وتبين بفحصه عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

لكن هاني شطا، شقيق المفقود، نفى ما أوردته "العربية" واصفًا إياها بأنها "أنباء غير صحيحة".

وقال هاني شطا شقيق هتان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المعروض عبر فضائية إم بي سي مصر، إن هناك إشاعات خرجت منذ يومين عن وفاة شقيقي، وتجددت اليوم مرة أخرى.

بيان السفارة السعودية بشأن هتان شطا

بعد مرور 48 ساعة، قالت السفارة السعودية بالقاهرة في بيان رسمي إنها تلقت بلاغًا من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يعتقد بأنها تعود للمواطن المفقود هتان شطا.

وأوضحت السفارة أنه جرى أخذ عينة DNA للتأكد من حالة الاشتباه وجاءت النتيجة مُطابقة للمواطن هتان شطا مع عدم وجود أي شبهة جنائية لوفاته.

الداخلية تحسم الجدل

كما أكدت وزارة الداخلية المصرية الخبر في بيان، قالت فيه إن جهود البحث أسفرت عن العثور على جثمان المتغيب.

وأكدت التحريات والفحوص الطبية عن عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية.

وأضافت الوزارة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة؛ وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث.

هاني شطا يشكر السلطات المصرية والسعودية

ومساء 5 يونيو، أكد السعودي هاني شطا، وفاة شقيقه هتان شطا، وقال عبر إنستجرام "العثور على أخي هتان بعد أن توفاه الله تعالى إلى رحمته، فالحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونسأله الرحمة والمغفرة لأخي هتان شطا".

ووجه هاني شطا الشكر "للجهات الأمنية بجمهورية مصر العربية ولسفارة المملكة العربية السعودية وجميع الأهل والمحبين الحريصين ممن تابع وساهم ونشر موضوع أخي رحمة الله عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما أعربت السفارة السعودية عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية، على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة.