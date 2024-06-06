سقوط حر وانفجار فريون ينتهي بجثتي شابين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عالم بسيط استيقظ من نومه مبكرًا لمباشرة عمله داخل إحدى صوامع الدقيق بمدينة السادس أكتوبر ليلفظ أنفاسه الأخيرة بشكل صادم.

مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل صومعة.

بالاستعانة بفرق إنقاذ بري تابع للحماية المدنية بالجيزة تم انتشال جثمان الشاب، وتبين بالفحص أنه في أثناء مباشرته أعمال التنظيف اختل توازنه وسقط من ارتفاع ليلقى مصرعه.

ضحية جديدة للقمة العيش سبقه عامل جمع خردة جنوب المحافظة فارق الحياة نتيجة إصابات بالغة لحقت به جراء انفجار قطعة فريون ثلاجة.