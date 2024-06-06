"ضرب أمه ورماها من التامن".. إحالة شاب في المرج لمحكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت النيابة المختصة شاب إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل والدته بالمرج.

كان قسم شرطة المرج تلقى إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد بوصول جثة سيدة تبلغ من العمر 43 عامًا، تحمل آثار ضرب وتعذيب وكسور وكدمات على مختلف أنحاء الجسم وتبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم في التحقيقات بقتل والدته (ربة منزل) ورميها من شقتهم بالطابق الثامن لإخفاء معالم جريمته وادعاء سقوطها.

وقال المتهم إن تشاجر مع والدته بسبب رفضها إقراضه الأموال بعدما علمت بإدمانه المواد المخدرة، ويوم الواقعة "رفضت تسلفني فضربتها بعصا خشبية وزقتها من التامن".

نسبت النيابة للمتهم تهمة قتل والدته وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني وتعاطي المواد المخدرة.