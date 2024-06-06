"منشور على فيسبوك يكشف السر".. ضبط قائد سيارة نقل يتلاعب باللوحات المعدنية بالقاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تمكّنت قوات الأمن في دائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة من كشف حادثة تلاعب، بعدما تم تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يفيد بتلاعب قائد سيارة نقل باللوحات المعدنية خلال سيرها في الشوارع.

وبعد جهود وتحريات مكثفة، تمكنت القوات الأمنية من تحديد هوية السيارة وقائدها، وتم القبض عليهما بعد توجيه الاتهامات لهما بما نسب إليهما.

وأكدت مصادر أمنية أن قائد السيارة اعترف بتورطه في الواقعة بعدما تم مواجهته بالأدلة المتوفرة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيارة وسائقها.