خدعة كبرى.. تسجيل يكشف ما حدث للطبيبة نهى سالم قبل مقتلها في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف تسجيل صوتي جديد للطبيبة المصرية نهى سالم قبل مقتلها في تركيا عن تعرضها للخداع من زوجها المصري.

وكانت السلطات التركية أعلنت مقتل الطبيبة المصرية بشكل وحشي، إذ عذبها الجاني وحلق رأسها ونزع أظافرها ثم شوه معالم جثتها وألقاها أسفل شجرة في منطقة بيرم باشا بمدينة إسطنبول.

وقالت "سالم" في تسجيل نشرته "العربية. نت" لأحد أصدقائها يدعى "أحمد" إنها غير سعيدة في زواجها بعدما تعرفت على زوجها المصري عبر فيسبوك عقب وصولها تركيا "خبى عني حاجات مش قادر يدفع إيجار البيت" مضيفة "واضح إنه عاوزني أساعده أو أصرف عليه وعياله الأربعة".

أضافت أنه خبأ عنها صعوبة حالته المادية وأنه لا يحمل الجنسية التركية وحتى الآن لا أستطيع استخراج الإقامة في تركيا.

كانت الطبيبة المصرية وهي من أبناء مدينة الإسكندرية سافرت إلى تركيا في رحلة سياحية رفقة عدد من الأصدقاء، في زيارة كان من المقرر أن تستمر لمدة شهر، إلا أن هاتف الفقيدة أغلق بعد 3 أسابيع من الرحلة لينقطع بعد ذلك تواصلها مع أقاربها المتواجدين في مصر وخارجها.

وعارض أبناء الطبيبة زواجها حيث تبلغ نهى 64 عامًا بينما يبلغ زوجها الذي يعمل كمترجم للغة التركية 45 عامًا، لكنها أصرت على الزواج منه وهو ما تم بالفعل، لكنهما انفصلا بعد أيام بعد طلب الزوج منها دفع أموالًا له من أجل إنشاء مشروع تجاري له في إسطنبول وهو ما قوبل بالرفض من الطبيبة، بحسب "العربية".

و لا تزال نتائج تحقيقات مقتل الطبيبة المصرية نهى محمود سالم في تركيا، غامضة حتى اللحظة، مع عدم الكشف عن هوية الجاني.