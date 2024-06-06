شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد بروتوكولات تعاون مع المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم توقيع الدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى برتوكولات تعاون بين جهاز شئون البيئة والدكتور عادل سليمان رئيس مجلس إدارة إحدى مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجالات التنمية المستدامة ، والتوعية البيئية ،وتغير المناخ ، التنوع البيولوجى، وحملات التشجير ، حملات تنظيف نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام ، والتعاون فى منظومة المخلفات الصلبة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الطرفان وفقاً لبنود البروتوكول يتعاونا فيما بينهما لتنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل و حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية وقضايا تغير المناخ ، كما يتم تنفيذ مجموعة من البرامج لرصد ومراقبة التنوع البيولوجى وصون النظم البيئية ، وتعزيز نظم الادارة والتمويل للمحميات الطبيعية ، وكذلك الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى المرتبط بالبيئة للمجتمعات المحلية، مكافحة التغيرات المناخية ونشر ثقافة استخدام الطاقة النظيفة ، وبناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب مدربين فى كافة المحافظات.

كما أتفقا الطرفان على العمل لرفع الوعى البيئي والتشجيع على التطوع في المبادرات البيئية لطلبة الجامعات وتنفيذ المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية ، ورفع المستوى المعيشى من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة . بالإضافة إلى مراعاة البعد البيئى فى كافة الاعمال التى تنفذها الجمعية، العمل على دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي ،انشاء قواعد بيانات المتطوعين ، الترويج للسياحة البيئية، زيادة المسطحات الخضراء.

وفى سياقٍ متصل، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد مراسم توقيع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس ادارة احدى المؤسسات التى تعمل فى مجال المجتمعات المحلية وحقوق الانسان على بروتوكول تعاون فى مجالات التنميه المستدامة ، دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي ، التوعية البيئية ، تغير المناخ ،التنوع البيولوجى ، حملات التشجير ،حملات تنظيف نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام ، منظومة المخلفات الصلبة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الطرفان يتعاونا فيما بينهم لتنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل وحملات توعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، تشجيع طلبة الجامعات على التطوع في المبادرات البيئية لطلبة الجامعات ، تنفيذ برامج لبناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب المدربين، القيام بمجموعة من المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشكلات البيئية ، رفع المستوى المعيشى من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة، مراعاة البعد البيئى فى كافة الاعمال التى تنفذها المؤسسة ، بالإضافة إلى دمج المجتمع بجميع فئاته وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي، وانشاء قواعد بيانات للمتطوعين ، الترويج للسياحة البيئية والعمل على زيادة المسطحات الخضراء.