شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الحج المصرية تبعث الأمل فى قلب حاج مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تنظر إليه للوهلة الأولى، تجد وجه عابسا مليئاً بالألم والحسرة، ولكن تلك النظرة تبدلت إلى النقيض تماما عقب مرور نحو نصف ساعة فقط، بعد أن جاءت البشرى من غرفة عمليات بعثة الحج بالمدينة المنورة، لتتبدل تلك المشاهد إلى الرضا والفرحة والسرور.

البداية كانت داخل غرفة عمليات بعثة الحج بالمدينة المنورة؛ حيث الجميع منشغل بمتابعة أوضاع الحجاج، سواء القادمين من أرض الوطن، للتأكد من سرعة إنهاء اجراءات وصولهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، أو الذين سيتم تفويجهم الى مكة المكرمة لآداء العمرة وبدء مناسك الحج، وأصوات رنين الهواتف داخل الغرفة لا تتوقف .. وهنا فوجىء أعضاء غرفة العمليات، بحاج في العقد السادس من العمر، يدخل عليهم وتبدو عليه علامات الحزن، ويطلب منهم العودة فورا إلى أرض الوطن وعدم إكمال مناسك الحج .. فساد الصمت أرجاء الغرفة وذهل الجميع من طلب الحاج.

وقال الحاج لأعضاء الغرفة، :"أنا اسمي محمود محمد حسبو من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتعبان جدا بسبب إصابتي بالفتاء، والمفروض أني ذاهب إلى مكة المكرمة غدا لاداء العمرة وبدء مناسك الحج، وسألت الحجاج المرافقين لي في الغرفة عن امكانية عدم اداء العمرة بسبب حالتي الصحية، على أن أحاول استكمال مناسك الحج دون أداء العمرة ، فقالوا لي أن ذلك غير جائز .. أنا عايز أرجع بلدي حالا ".

وهنا تعامل أعضاء الغرفة مع الحاج حسبو من خلال محورين، الأول استدعاء طبيب للكشف على الحاج وصرف العلاج اللازم له، وهو ما تم فعليا في حينه، وكذلك استدعاء الواعظ الديني المرافق للبعثة عقب انتهاءه من ندوة الوعظ الديني مع الحجاج، لإجابة الحاج عن فتواه بشأن امكانية عدم اداء العمرة، والثاني ابلاغ رئيس بعثة الحج الرسمية بحالة الحاج .. وأثناء ذلك حضر الواعظ الديني وأخبر الحاج حسبو بضرورة آداء شعائر العمرة قبل بدء مناسك الحج، واقترح عليه قيام أحد الحجاج المرافقين له، بمساعدته على آداء العمرة على مقعد متحرك.

وبعد أقل من نصف ساعة، رن هاتف الغرفة ببشرى للحاج حسبو .. رئيس بعثة الحج عرض الأمر وتم مرافقة الحاج حسبو من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، واصطحابه على مقعد متحرك لآداء شعائر العمرة، وتسكينه بغرفة بطابق أرضي لتسهيل حركته اليومية إلى الحرم، مع قيام أعضاء البعثة الطبية بملاحظة حالته الصحية باستمرار .. وفجأة تبدلت ملامح وجه الحاج حسبو من الألم والحزن إلى الفرح والسرور، لتظهر الدموع في عينيه، لكنها دموع الفرح بزيارة بيت الله الحرام وآداء مناسك الحج.

وقال الحاج حسبو، :"الحمد لله، أنا دخلت على مسئولي بعثة القرعة مغموم وحزين، وخرجت مجبور الخاطر، بعد أن قدموا لي كل أوجه الرعاية اللازمة، سواء الطبية أو مساعدتي بشكل لم أكن أصدقه لاستكمال اداء المناسك".

وقال : أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية أولاده في الخارج، ما تم معي هنا يؤكد اهتمام الدولة بالبسطاء والعمل على راحتهم.. وهو ما تم معي فعليا.. أدعولي أكملها على خير وارجع بلدي تاني ان شاءالله بعد أن أكون حجيت وأسقطت الفريضة بمشيئة الله".

وحذرت وزارتا الحج والعمرة والداخلية في المملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، من إيواء أو نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح أو دون تأشيرة حج، مشيرة إلى أن ذلك يعرّضهم للعقوبات.

ونشرت حسابات وزارة الحج والعمرة على شبكات التواصل الإجتماعي، مقطع مصور (فيديو)، يظهر حملات فرقها الميدانية المشتركة مع وزارة الداخلية لضبط المخالفين والمحتالين، من مروجي حملات الحج الوهمية، مخاطبة الراغبين في أداء الحج بالقول: "الخيار أمامك! حج نظامي ميسّر تلتزم فيه بالتصريح وتحظى بالخدمات؛ أو التحايل على الأنظمة و تطالك العقوبات".

وقالت وزارة الداخلية السعودية "يعاقب من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج الذين لم يحصلوا على تصريح بالحج بالغرامة المالية أو السجن أو بهما معًا "، مؤكدة ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج كأساس في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

يذكر أن مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح من المواطنين والمقيمين والزوار تطبق بحقهم غرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

كما تطبق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا ، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.