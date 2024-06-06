شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 أطنان و 942 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملات رقابية على الأسواق حيث تم ضبط 10 أطنان و 942 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن واسماك مملحة ومقطعات ومصنعات لحوم ودوبريهات ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.