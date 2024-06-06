شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تفتح باب التقديم بالمدارس الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي، بمدرستى ( أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث.بنين، والسيدة حنيفة السلحدار ع.ث بنات)

و تسحب الملفات فى الفترة من ٢٠٢٤/٦/٩ حتى ٢٠٢٤/٧/١٣، وتبدأ الإختبارات بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية اعتباراً من ٢٠٢٤/٨/٨ إلى ٢٠٢٤/٨/١٥، بينما تبدأ بمدرسة السلحدار الرياضية اعتباراً من ٢٠٢٤/٨/٢٤ إلى ٢٠٢٤/٨/٢٩

شروط الإلتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية ع.ث بنين:

-أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الإبتدائي .

-إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء )

-إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)



شروط الإلتحاق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الرياضية ع.ث بنات :

-أن يكون الطالبة ناجحة في الصف السادس الإبتدائي .

-إجتياز الكشف الطبى ( نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء )

-إجتياز الإختبارات ( بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية)

يتم القبول بالمرحلة الثانوية

( للحاصلين على بطولات الجمهورية فى الألعاب الرياضية المختلفة)