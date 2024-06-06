شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر الحجاج من موجة حارة على مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المركز الوطنى للأرصاد بـ المملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، الحجاج من موجة حارة على العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) ومحافظة الجموم، مشيراً إلى أن درجة الحرارة تتراوح بين (47- 48) درجة مئوية.

وأوضح المركز أن حالة الطقس المشار إليها مستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً. وفق صحيفة "اليوم " السعودية.



وتوقع المركز أيضاً أن تواصل درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من المدينة المنورة والشرقية، ومنطقتي الرياض والقصيم، منوهاً بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.



وعلى صعيد متصل، سجل جبل "عرفات" خلال الـ24 ساعة الماضية ، أعلى درجة حرارة فى العالم بما يعادل نصف درجة غليان الماء تقريباً، وفق ما قال الدكتور عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية .



وأوضح أن عرفات سجل 48 درجة مئوية واحتل المرتبة الأولى عالمياً في درجات الحرارة، كما أشار المسند إلى قائمة المدن والمواقع بالمملكة التى سجلت أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.



فيما جاء مشعر منى في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث درجة الحرراة، مسجلة 47.8 درجة مئوية، وجاءت المدينة في المرتبة الخامسة عالمياً، ثم الأحساء 46.5 مئوية في المرتبة الـ 13 عالمياً.