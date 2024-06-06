شكرا لقرائتكم خبر عن 39 سؤالا لن يخرج عنها امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة باتت تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، إذ تنطلق الامتحانات يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، مراجعات نهائية لمواد الثانوية العامة الدراسية وأسئلة استرشادية؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية بشكل مبسط والتدريب على شكل أسئلة الامتحان وطريقة الحل النموذجية.

وفيما يلي عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة "اختيار من متعدد" في مادة اللغة الإنجليزية، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التركيز على أهم المصطلحات التي لن يخرج عنها امتحان آخر العام؛ للحصول على درجات النجاح والتفوق.



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يُذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن أعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، كالتالى: عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية.