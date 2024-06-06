شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 61708 أطنان بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29247 طن تشمل: 4100 طن يوريا و1454 طن ملح معبأ و 1108 أطنان أسمنت معبأ و1700 طن صويا و6326 طن رمل و14559 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61708 أطنان تشمل: 15795 طن قمح و 6550 طن ذرة و2892 طن حديد و9235 طن فول صب و1382 طن خشب زان و4870 طن خردة و1322 طن عدس و7345 طن سكر و5500 طن فول صويا و6817 طن بضائع متنوعة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 594 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 440 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5534 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 38365 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 197777 طنًا.



كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6279 حركة.