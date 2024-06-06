شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: علاج وفحص أكثر من 4600 رأس ماشية مجانًا بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انتهاء أعمال القافلة البيطرية التى تم إطلاقها بداية هذا الأسبوع إلى قرى محافظة المنوفية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد ان تلك القافلة جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تمت بالتعاون بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالاشتراك مع معاهد بحوث الصحة الحيوانيه والانتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطرى.

وأضاف فاضل أن القافلة جابت قرى ونواحى المحافظة لعلاج ماشية وأغنام وماعز ودواب صغار المربين، حيث تم تقديم كافة خدمات الفحص والكشف التناسلي، وإجراء الجراحات وتقديم العلاج بالمجان، دعما لمربي قرى المحافظة، حيث تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ520 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ1490 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية والرش لـ1776 حالة وتم عمل 29 عملية جراحية وتم تحصين 812 بالتحصينات غير سيادية المتنوعة لإجمالى 4627 حالة لدى 1961 من صغار مربى الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وقال مدير المعهد ان تلك القافلة جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تمت بالتعاون بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالاشتراك مع معاهد بحوث الصحة الحيوانيه والانتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطرى.