شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف نوابا لرئيس حى الهرم لقطاع النظافة الشمالى والجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف نواب لرئيس حي الهرم في إطار خطة التدوير الدوري للقيادات المحلية وضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز لتحسين كفاءة العمل ومنظومة النظافة بما يضمن تقديم خدمات افضل للمواطنين.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف همت مصطفي محمد خليل للعمل نائب رئيس حي الهرم لقطاع النظافة (القطاع الشمالي بالهرم)، إلى جانب تكليف محمد عبد العظيم عبد الحكيم للعمل نائب رئيس حي الهرم لقطاع النظافة (القطاع الجنوبي).

وكان أصدر محافظ الجيزة مؤخرًا قرارًا بتكليف نواب جدد لرئيس حي العمرانية، إذ تم تكليف توفيق جمال توفيق عميرة وسيد عبد الله السيد نواب لرئيس حي العمرانية وعماد عبد السميع علي نائب لرئيس حي العمرانية لقطاع النظافة.

وشمل قرار اللواء أحمد راشد تكليف أحمد عشري عبد الرحيم مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الشمالي وهشام أبو العزايم عبد الله مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الجنوبي.