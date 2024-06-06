شكرا لقرائتكم خبر عن السفير التونسى يشيد بتقدم مصر فى مجال تصنيع الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من الفعاليات على مستوى مذكرات التفاهم واللقاءات الثنائية والجلسات الحوارية.

من جانبه، قال لواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إنه تم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتور علي المرابط وزير الصحة التونسى.



رئيس هيئة الشراء الموحد خلال جلسات المؤتمر

وناقش الجانبان أفضل سبل التعاون بين الجانبين المصري والتونسي، فى ملف الشراء الموحد، وأثره على تحقيق مردود اقتصادي هائل للدولتين، وتأثير التفاوض فى عمليات الشراء الموحد في الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات الطبية سواء كانت أجهزة أو معامل أو مستلزمات بأفضل الأسعار.

وأبدى الدكتور على المرابط وزير صحة تونس استعداد بلاده للشراكة مع مصر في عملية الشراء الموحد، وإمكانية تشكيل لجنة ثنائية مشتركة بين البلدين للتفاوض في عملية الشراء الموحد في مجال الخدمات الطبية.

من جانبه أكد السفير التونسي، محمد بن يوسف، على تميز مصر في ملف الدواء، حيث تمكنت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تحقيق اكتفاء بسبة 91% من الأدوية، مشيدًا بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي بالاعتماد على دواء مصنع محليا.



تعاون هيئة الشراء الموحد مع افريقيا

من ناحية أخرى وعلى هامش المؤتمر التقى اللواء طبيب، بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، وزيرة الصحة بدولة الرأس الأخضر (كابو فيردي)، التي رحبت بالتعاون مع الجانب المصري واقترحت التعاون في مجال الدواء بين البلدين.