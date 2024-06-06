"قيمتها 8 ملايين جنيه".. نهاية أسطورة عصابة الأدوية المغشوشة في الغربية والدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

نجح قطاع الأمن العام في ضبط مخزنين بداخلهما 106 آلاف عبوة دواء مختلفة الأنواع مغشوشة في الغربية والدقهلية.

كما تم ضبط 3 متهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعقاقير مجهولة المصدر وبدون فواتير وترويجها باستخدام سيارة ربع نقل واتخاذهم من أحد المخازن بنطاق محافظة الدقهلية ومخزن آخر بنطاق محافظة الغربية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي كما تم ضبط السيارة المستخدمة وكذا مخزنين كائنَين بمحافظتي الغربية، الدقهلية بإجمالي مضبوطات 106 آلاف عبوة دواء مختلفة الأنواع مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وقد بلغت القيمة المالية للضبوطات بحوالي 8 ملايين جنيه تقريبًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.