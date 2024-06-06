"مستريحة الذهب والفضة".. ضبط سيدة تدير شركة للنصب والاحتيال عبر الإنترنت في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المستحدثة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات، بإدارة شركة كائنة بمحافظة القاهرة، تقوم من خلالها بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال التجارة الإلكترونية في البورصات العالمية (الذهب – الفضة) نظير عمولة من الأرباح، والتى يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية وقيامها بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لنشاطها الإجرامي.