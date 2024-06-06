"مأساة على الطريق".. سائق يدهس أم وأطفالها الـ 5 بالقرب من عمارات العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تعرضت سيدة وخمسة أطفال لإصابات متفرقة في حادث تصادم مروع وقع أمام عمارات العبور باتجاه العباسية، نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد السائق، حيث أعلنت غرفة العمليات بمديرية أمن القاهرة استقبال بلاغ يفيد بالحادث.

فور تلقي البلاغ، هرعت قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف، ليتبين لهم أن المصابين هم سيدة وأطفالها. السيدة، ربة المنزل، كانت ترافق أبناءها الخمسة في الحادث، حيث أصيب ابنها الأصغر البالغ من العمر 8 سنوات بكدمة في الأذن اليسرى وكدمة في الصدر، فيما تعرضت كلن من بناتها الأربعة لإصابات متفاوتة.

نُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت السلطات القانونية التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.