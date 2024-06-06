مجمع ضخم.. فيديو و10 صور ترصد مقرات البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى "الخليج 365"، اليوم الخميس، جولة داخل منطقة البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم إنشائها على أحدث التصميمات.

وصُمم مجمع البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل فريد من نوعه يتناسب مع المنطقة والأحياء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحتوي منطقة البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مجمع ضخم يضم العديد من مقرات البنوك المصرية والعالمية، منها فروع البنك المركزي المصري والأهلي وبنك مصر.

وتقع منطقة البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة بموقع حيوي بالقرب من فندق الماسة، والقصر الرئاسي، والحي الحكومي، وتبلغ مساحة الحي حوالي 195 فدانًا بما يعادل 1.700.000 متر مربع.

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