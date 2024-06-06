"السجيني" للحكومة: لماذا لم يتم رصف الطرق بالإنترلوك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توصيات صدرت عن بعض لجان مجلس النواب، ومنها لجنة الإدارة المحلية بشأن عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية لاستبدال عمليات رصف الطرق واستخدام طريقة الرصف عبر الإنترلوك، نظرًا لكونها أرخص وأطول عمرًا، متسائلا: ماذا فعلت الحكومة في التوصية؟.

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية، بحضور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حديثه لبعض القيادات التنفيذية بالحكومة، قائلًا: نريد معرفة إذا كانت التوصية قابلة للتنفيذ أم لا؟.

وانتقد "السجيني"، بعض القرارات التي يتم إعلانها بشكل مفاجئ دون ترتيب مسبق، مؤكدًا: اللي أعرفه المفروض يكون في تنبؤ بالأزمة قبلها بـ 6 أشهر، مطالبا مسؤولي الاتصال السياسي بوزارتي المالية والتخطيط بعرض الموقف التنفيذي التوصية التي صدرت من اللجنة الأسبوع المقبل كحد أقصى.a