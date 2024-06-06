شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة توزع جوائز مهرجان الكرازة بإسنا فى كافة المراحل الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، جوائز مهرجان الكرازة المرقسية 2023 "لا تكن إلا فرحًا"، لجميع المشتركين من مدينة إسنا فى كافة المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بإسنا.



وحضر توزيع الجوائز الآباء الكهنة والخدام من مدينة إسنا، الذين قدموا التهنئة لنيافته بالذكرى التاسعة لرسامته أسقفًا عامًا فى 24 مايو 2015.

وفى سياق متصل، احتضن دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط ثانى احتفالات توزيع كؤوس ودروع مهرجان الكرازة المرقسية للفائزين بالمراكز الأولى لعام 2023 حيث تم توزيع 500 كأس ودرع للفائزين من 17 إيبارشية من الصعيد.

وحضر الاحتفالية من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية المضيفة، نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط، أصحاب النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا رافائيل الاسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) بأسيوط، والأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح.