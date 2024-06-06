شكرا لقرائتكم خبر عن تكريما لجهودهم.. 36 تأشيرة حج للعاملين بالأزهر ممن قاربوا على سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، العاملين الذين تم ترشيحهم لحج بيت الله الحرام من العاملين بالقطاعات الرئيسة والمناطق الأزهرية المختلفة(موظفين - مدرسين - عمال)، والذين اشترط فيهم ألا يقل السن عن 59 عامًا، وذلك بعد أداء قرعة عشوائية بين المتقدمين.

ونقل الدكتور الضوينى، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتمنياته لهم بالتوفيق وأن يعينهم الله على أداء فريضة الحج، موضحا أن الأزهر حريص على تكريم العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة فى خدمة الأزهر، مبينا أنه تم ترشيحهم من خلال قرعة عشوائية لا مجاملات فيها ومحسوبية، فهذا فضل الله إليكم.

من جانبهم أعرب المرشحين لزيارة بيت الله الحرام عن سعادتهم لترشيحهم لأداء هذه الفريضة العظيمة، مقدمين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الذى منحهم هذه الفرصة، مؤكدين أن هذا أعظم تكريم لهم على جهدهم طوال سنوات طويلة لم يبخلوا خلالها بأى جهد لخدمة الأزهر الشريف.