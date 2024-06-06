شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش زيارة الإعلامي شريف مدكور.. مستشفى حروق أهل مصر تطلق مبادرة "اتبرع بهدية عيد ميلادك" لمرضى الحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مستشفى حروق أهل مصر-أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان بمصر والشرق الأوسط- مبادرة "اتبرع بهدية عيد ميلادك " لمرضى الحروق؛ لتشجيع الأفراد على تحويل هدية عيد ميلادهم إلى مناسبة للتبرع لصالح للمستشفى، مما يسهم في تقديم رعاية طبية شاملة للمرضى خلال فترة العلاج بالمجان.



جاء ذلك على هامش زيارة الإعلامي شريف مدكور لمستشفى حروق أهل مصر، بعد الافتتاح الرسمي في مارس الماضي، حيث تفقد أقسام المستشفى والتقى عددًا من المرضى، وشارك في الاحتفال بعيد ميلاد عدد من مرضى الحروق من الأطفال من مواليد شهر مايو.



يأتي إطلاق مبادرة "اتبرع بهدية عيد ميلادك" بالتعاون مع الإعلامي شريف مدكور لدعم جهود المستشفى في علاج ورعاية مرضى الحروق، وذلك بعدما أطلق "مدكور" في عيد ميلاده الخمسين عام 2022، فكرة للتخلي عن تلقي الهدايا وطلب التبرعات لمرضى الحروق، وجاءت المفاجأة عندما تم جمع مبلغ إجمالي قدره 150 ألف جنيه لصالح مرضى الحروق.