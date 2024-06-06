شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تجهيز وفرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تجهيز وفرش لجان امتحانات الثانوية العامة استعداداً لاستقبال الطلاب مع انطلاق الامتحانات فى أول يوم لهم الاثنين المقبل 10 يونيو الجارى، موضحة أن المدارس تم التأكد من توزيع المقاعد فى الفصول أو اللجان أو الفرعية، إضافة إلى جود وسائل تهوية وأيضا تحهيز غرفة صحية داخل اللجان لاستقبال اى حالات طارئة، وأيضا تجهيز غرفة للكنترول لوضع مظاريف وصناديق الأسئلة لحظة استلامها من مندوبى مراكز توزيع الأسئلة.



وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أكد على إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، و أن 70% من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود 30%؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.