شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة المتوقعة فى امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا، وذلك استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024، التي تبدأ 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وتغطي المراجعة النهائية لمادة الاستاتيكا، أهم أجزاء المنهج الدراسي، وعددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة المتوقعة بامتحان 2024، وشرحًا لخطوات الحل النموذجية؛ ليتمكن الطلاب من التدريب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويقدم ”الخليج 365”، أقوى المراجعات على مناهج مواد الثانوية العامة الدراسية بمختلف فروعها (أدبي – علمي)؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهج الدراسية بشكل سريع ومبسط، والتدريب على شكل أسئلة الامتحان، وذلك بالاستعانة بكبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.