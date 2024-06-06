شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى نظيره التركى لبحث أوجه التعاون فى الملفات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى حسن شحاتة وزير العمل، بقصر الأمم المتحدة،اليوم الخميس، وزير العمل التركي ولد وداد ايشيق هان، وذلك على هامش فعاليات الدورة 112 لـ مؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام، في جنيف بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم، حيث أكد شحاتة، الحرص على تفعيل التعاون بين الوزارتين.

وبحسب بيان صحفى تبادل "الوزيران" الآراء فى المناقشات التي تجرى في مؤتمر العمل الدولى، وكذلك طرق تفعيل سبل التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن التعامل مع قضايا العمل، منها: مكافحة أسواء اشكال تشغيل الأطفال، ودمج الفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، والخطط اللازمة التى تستهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة معدلات التشغيل، وتنمية مهارات الشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأعرب وزير العمل التركي عن استعداده للتعاون في كافة الملفات المتخصصة،مع الوزارة المصرية، وتبادل الخبرات بين مجموعات العمل الفنية في المجالات المتنوعة ذات الأهداف المشتركة.

كان قد ألقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، بقصر الأمم المتحدة، كلمة بإسم "المجموعة العربية" المشاركة فى فعاليات الدورة 112 لـ مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، تحت عنوان " بيان تلقيه مصر نيابة عن "المجموعة العربية" بشان تقرير السيد جلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن "أوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة".

بدأ الوزير الكلمة بالقول :"أتقدم بهذا البيان نيابة عن مجموعة الدول العربية..وأغتنم هذه المناسبة للإعراب عن الشكر للمدير العام على تقريره المعروض علينا"، وقال :"تنعقد هذه الجلسة في ظل تفاقم كارثة إنسانية مروعة وغير مسبوقة يشهدها قطاع غزة نتيجة مواصلة إسرائيل حربها غير القانونية وعدوانها الغاشم على القطاع، مارست خلاله سلطات الاحتلال القصف والقتل والتطهير العرقي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد شعب وعمال فلسطين ،فضلا عن تدميرها المتعمد للبنية التحتية وتهجيرها القسري لنحو مليوني فلسطيني بعد أن نزحوا داخليا، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية بما يستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة. ".