شكرا لقرائتكم خبر عن أهم توصيات مؤتمر صحة أفريقيا: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية داخل القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مؤتمر صحة أفريقيا أعماله اليوم بالقاهرة، برئاسة لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور عادل العدوى رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر صحة أفريقيا.

من جانبه قال الدكتور عادل العدوى ، إن أهم التوصيات بالجسلة الختامية لمؤتمر صحة افريقيا 2024 بالنسخة الثالثة ، هو نقديم الشكر للرئيس على رعايته للمؤتمر وتشريفه بالحضور فى نسخته الأولى والثانية ، ورعايته لمؤتمر هذا العام ، وحضور رئيس مجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.



د عادل عدوى خلال الاعلان عن التوصيات



وقال، نقدم الشكر لكل العاملين المشاركين فى صناعة هذا المؤتمر سواء شركات داعمة من اساتذة وعاملين بهيئة الشراء الموحد برئاسة لواء طبيب بهاء الدين زيدان وفريق العمل الذى قدم دور كبير جدا فى خدمة مصر على مدى السنوات الماضية وحتى الآن.

وقال، انه تم تقديم 160 جلسة عملية، و 1200 محاضر من مصر وافريقيا وتم استعراض كافة المشاكل الصحية التى تعانى منها القارة الافريقية ووصلنا الى قرارات محددة ستدخل فى اطار التنفيذ وفى قرارات تم تنفيذها بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى.



خلال الحلسة الختامية

وأضاف ، إن هذه القرارات وباعتراف مركز السيطرة على الامراض برئاسة الدكتور جون كاسية انه سيرعى المؤتمر فى نسخته القادمة فى 2025، وهذا نجاح كبير جدا للمؤتمر .

وقال ان من أهم التوصيات أيضا تتمثل فى ضرورة ان يكون هناك حلول افريقية من داخل القارة الافريقية، بالمشاكل والتحديات التى تواجه القارة الافريقية مثل تراجع مستويات البنية التحتية وتراجع عدد الأسرة بالمستشفيات وحث الحكومات على انفاق المزيد على القطاع الصحى وهذا الانفاق لصالح المواطن الافريقى، وايضا حل المشاكل الافريقية فيما يخص بالتباعد الجغرافى او الاماكن مترامية الاطراف وتقديم حلول تكنولوجية لحل هذه المشلكة اعتمادا على الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات .

وتحقيق الهدف الثالث من التنمية المستدامة من خلال تعميق الصحة وتوجية الرفاء والحياة الصحية للمواطن الافريقى، و التغلب على العقبات التى تواجهنا فى القارة الأفريقية ونؤكد ان خريطة افريقيا فى 2063 هى الهدف الاساسى لكل المهتمين فى القطاع الصحى وان يكون لدينا حلول فى مجال البحث العلمى والتدريب الصحى والتعليم الطبى.



د نعيمة القصير ود مها الرباط ود عادل العدوى

وأوضح إنه من أهم التوصيات أيضا هو تعزيز توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية فى القارة الأفريقية حتى نحقق الاكتفاء الذاتى بالقارة الافريقية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وان يكون كل الاحتياجات الصحية من داخل القارة الافريقية

وقال ، إنه تم عقد العديد من الاتفاقيات ما بين الشركات فى مصر من داخل القارة وخارجها وتم التفاق على ان يتم تبادل منتاجاتها داخل وخارج القارة الأفريقية.

من جانبه قال لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد ، انه سيكون مركز السيطرة على الامراض الأفريقى لمؤتمر صحة أفريقيا القادم 2025, هو شعارالمؤتمر.



خلال الجلسة الختامية

يذكر ان الجلسة الختامية حضرها كل من الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع. التامين الصحى الشامل وحياة كريمة ، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الاسبق، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية السابقة والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الاسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

