شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالقاهرة يضبط 37 طن لحوم غير صالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة من ضبط 37 طن لحوم غير صالحة، وتم تحرير 75 محضرًا للمخالفين، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف حملات ضبط الأسواق، وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

كما تم ضبط أختام لحوم مزورة، وأحبار أختام مغشوشة كانت تستخدم بهدف التربح على حساب صحة المواطنين .



وأشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة فى عملية ختم اللحوم وتشميع المكان وتحويل المخالفين للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.