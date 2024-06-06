السياحة: استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير السياحة الاستشفائية - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، كمتحدث في الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان "توحيد الجهود: التكامل بين الجهات المعنية لإنشاء نموذج فعال للسياحة الصحية في مصر"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "Africa Health ExCon"، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وبحسب بيان "السياحة"، اليوم الخميس، تهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على اهتمام الدولة بملف السياحة الصحية؛ لدورها المهم في تعزيز موارد الدولة الاقتصادية والتأكيد على أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية وتوحيد الجهود لتعزيز منتج السياحة الصحية في مصر وتبادل الخبرات لوضع استراتيجية شاملة لتنفيذ نموذج فعال للسياحة الصحية بشكل عام والعلاجية على نحو خاص، لتعظيم تنافسية المقصد المصري كمقصد للسياحة الصحية.

وخلال الجلسة، أشارت "شلبي"، إلى التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة وجميع الجهات المعنية بالدولة للنهوض بملف السياحة الصحية، مستعرضة أوجه الفرق بين السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية لاختلاف مقوماتهما وجهات الاختصاص بهما، لافتة إلى دور كل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان واهتماماتهم في حدود مسؤولياتهم في هذا الشأن، وأن منتج السياحة العلاجية يقع ضمن نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة الصحة والسكان، ودور وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن يرتكز على وضع الآليات وتنظيم وتنسيق الإجراءات اللوجستية الخاصة بالسائحين الذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية في مصر وفي نفس الوقت يرغبون أو مرافقيهم في القيام برحلات سياحية من خلال شركات سياحة مرخصة.

وأكدت نائب وزير السياحة، على أهمية العمل على تحديد التخصصات العلاجية التي سيتم الترويج لها والتي تتمتع مصر بميزة تنافسية بها وتحديد الأسواق المستهدفة لمخاطبة كل سوق وفقًا لاحتياجاته بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة من هذا المنتج.

وأوضحت نائب وزير الآثار، أن منتج السياحة الاستشفائية يقع في المقام الأول في نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة السياحة والآثار، مشيرة إلى ما تتمتع به المدن السياحية المصرية من مقومات طبيعية متميزة لهذا المنتج، وتنامى الأهمية الاقتصادية لمنتج السياحة الاستشفائية على المستوى العالمي، وأنه فى ظل ما تتمتع به البلاد من مقومات استشفائية متميزة ولضمان حصول البلاد على نصيبها العادل من إيرادات تلك السياحة الجاذبة، تعمل وزارة السياحة والآثار على التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد السياحي المصري؛ ليتم تحديد خارطة الطريق بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بهذا المنتج ووضعه على الطريق الصحيح بما يساهم في الوصول إلى العائد الاقتصادي المتوقع منه في مصر.

وتطرقت غادة شلبي، إلى الحديث عن دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني المُمثلة له والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة للنهوض بصناعة السياحة في مصر والوصول للمستهدفات من هذه الصناعة.

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