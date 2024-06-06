حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر: شديد الحرارة وشبورة ورياح بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 7 يونيو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان، اليوم الخميس، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس الجمعة، يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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