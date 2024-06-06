سيارات كاتمة للصوت.. حقيقة قطع الكهرباء عن مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بيانًا للرد على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن قطع التيار الكهربائي عن مدينة مرسى علم.

وقالت الشركة، في بيانها، الخميس، إنه لا صحة لما جاء في مضمون الخبر من قطع التيار الكهربائي عن مدينة مصرية كاملة (مدينة مرسى علم).

وأكدت وجود خطة عمل صيانة معدة من قبل وتم إخطار الجهات المتأثرة بالفصل بخطة الصيانة مسبقًا من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والوحدة المحلية لمدينة مرسى علم.

ونوهت الشركة، بأن رئيس الشركة وجه بإرسال عدد من وحدات الطوارئ اللازمة محملة على سيارات كاتمة للصوت، كما تم الدفع بعدد كبير من فرق الصيانة والطوارئ مجهزة بأحدث التقنيات والمهمات اللازمة لسرعة إنهاء الأعمال.