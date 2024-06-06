طواريء.. حملات تفتيش وإلغاء إجازات للبيطريين والعاملين بالمجازر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، درجة الاستعداد القصوى، بجميع الإدارات والهيئات التابعة لها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقرر الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الاضاحي، فضلاً عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.

وشنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم بدائرة كل محافظة.

وتتضمن الحملات التفتيشية أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم المصنعة وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبها بدأت الإدارة المركزية لحماية الأراضي متابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، واتخاذ اللازم لرصد أي مخالفة فى مهدها والإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،بما في ذلك إلغاء دعم الأسمدة على كامل حيازة المتعدي وكذلك دعم السلع التموينية.

وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه سيتم الربط بين غرفة العمليات المركزية، والغرف العامة والفرعية بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية، لرصد أي حالات التعدي على الرقعة الزراعية، خلال إجازة عيد الأضحى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها على الفور، لافتا إلى أنه يتم أيضا تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في هذا الشأن على مدار الساعة، ويتم التعامل بحزم وجدية وتنفيذ الإزالة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والتنمية المحلية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى أنه تم إلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي حماية الأراضي، طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وفقا لتكليفات رسمية صادرة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على المرور الدوري والمستمر لمشرفي الاحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وفي سياق آخر استعدت حديقة الأسماك بالجبلاية وحدائق الحيوان بالمحافظات، لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقوم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة ان الهدف من الحملة والعرض هو إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال عيد الأضحى، من خلال زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات، مشيرا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

وأضاف أن نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها وحماية لها من أشعة الشمس.

وأكد "جلال" أن حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى.

من جانب آخر واصلت وزارة الزراعة طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وكذلك فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا".

وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ، ان الوزارة تضخ يوميا منافذها كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة والسلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن ، فضلاً عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

وأشار صالح، إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار.

وقال صالح إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال إتاحة وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار ، موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.

وأضاف صالح، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين ويؤكد على ضرورة تخفيض الأسعار بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ مشيرا إلى أن تخفيض أسعار اللحوم البلدي يعود إلى إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.

وكانت اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء وافقت في وقت سابق على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية و حوالي 55 ألف رأس للذبيح الفوري، وذلك لتوفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى.

وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة "أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مبكرا في شهر نوفمبر الماضي وذلك تحسبا لظروف الشحن الدولى، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع في الاستهلاك والطلب المتزايد على اللحوم خلال الفترة من شهر رمضان إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك .

‏وقال نائب وزير الزراعة أن هذه الكميات التي تمت الموافقة على استيرادها بالإضافة إلى الناتج المحلي سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك كما تسهم في ضبط أسعار اللحوم الحمراء مشيرا إلى أن مصر حاليا تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن والأسماك.

وأشار الصياد، إلى أنه من خلال القرارات التى اتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2023 كان لها نتائج إيجابية من حيث توفير الأعداد المناسبة احتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية الإحتياجات من اللحوم الحمراء خلال عام 2023، وذلك دون حدوث أى نقص فى الإحتياجات للمواطنين رغم الأحداث العالمية التي شهدها العالم.

وأكد الصياد أن الحكومة تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي ودعم المشروع القومى للبتلو، وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.

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