شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصلحة الشهر العقارى تطلق خدمة استصدار محررات التوثيق بطريقة "برايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها مصلحة الشهر العقارى تطلق خدمة استصدار محررات التوثيق بطريقة "برايل.. فيما دعت عدة دول في بيان حماس والاحتلال الإسرائيلي إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، نقلا عن البيت الأبيض، بالإضافة إلى أخر استعدادات اللقاء المرتقب بين مصر وبوركينا فاسو اليوم في تصفيات كأس العالم.

وإلى التفاصيل..الخارجية تشدد على المصريين بالسعودية بالالتزام بقواعد الحج فى المملكة

فى إطار جهود وزارة الخارجية المصرية لمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك فريضة الحج، بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية المختصة، فقد تلاحظ أن أعداداً كبيرة جداً من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية للحج، وبما يعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

مصلحة الشهر العقارى تطلق خدمة استصدار محررات التوثيق بطريقة "برايل"

اتساقا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي ودعم ذوى الهمم، ودمجهم في المجتمع لتمكينهم من الحصول على الخدمات بطريقة ميسرة، تم اليوم ولأول مرة إطلاق خدمة إصدار محررات التوثيق الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة برايل.

وزارة التعليم: تجهيز وفرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تجهيز وفرش لجان امتحانات الثانوية العامة استعداداً لاستقبال الطلاب مع انطلاق الامتحانات فى أول يوم لهم الاثنين المقبل 10 يونيو الجارى، موضحة أن المدارس تم التأكد من توزيع المقاعد فى الفصول أو اللجان أو الفرعية، إضافة إلى جود وسائل تهوية وأيضا تحهيز غرفة صحية داخل اللجان لاستقبال اى حالات طارئة، وأيضا تجهيز غرفة للكنترول لوضع مظاريف وصناديق الأسئلة لحظة استلامها من مندوبى مراكز توزيع الأسئلة.

البنك المركزى الأوروبى يُخفض الفائدة 0.25% لأول مرة منذ 2019

أعلن البنك المركزى الأوروبى عن خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ عام 2019، وقررت لجنة السياسة النقدية فى المركزى الأوروبي، الخميس، خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 0.25%، لتصل إلى مستوى 4.25 %، بحسب القاهرة الإخبارية

بيان من عدة دول يدعو حماس والاحتلال إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار

دعت عدة دول في بيان، حماس والاحتلال الإسرائيلي إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، نقلا عن البيت الأبيض.

البيان المشترك يشمل كلا من الولايات المتحدة الأمريكية ، والبرازيل، والأرجنتين، والنمسا ، وبلغاريا، وكندا، ودول أخرى.

بعد قليل ميلاد هلال ذى الحجة و7 لجان تستطلعه لتحديد موعد عيد الأضحى

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 من ذى القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

الأرصاد السعودية تحذر الحجاج من موجة حارة على مكة المكرمة

حذر المركز الوطنى للأرصاد بـ المملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، الحجاج من موجة حارة على العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) ومحافظة الجموم، مشيراً إلى أن درجة الحرارة تتراوح بين (47- 48) درجة مئوية.

إزالة اسم الإرهابى حسن البنا من شوارع الكويت وسط ترحيب واسع بالقرار

قوبل قرار مجلس الوزراء الكويتى باستبدال أسماء الأشخاص التى تحملها بعض شوارع الكويت بأرقام، ومن بينها اسم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، الذى أطلقته الكويت على أحد شوارعها منذ 50 عاماً بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، وفق"العربية الحدث".

قناة أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو.. الليلة

أعلنت قناة أون تايم سبورتس "ON TIME SPORTS"، عن إذاعة مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.