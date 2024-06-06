شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي بعد الهجوم على قصواء الخلالي: الإعلام لن يسكت عن المذابح في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الهجوم الذي طال الإعلامية قصواء الخلالي بسبب كشفها الحقائق في غزة ورفح، حيث قال لــ الخليج 365، إن ذلك الهجوم ليس بجديد خاصة على المراكز العالمية التي تكيل الأمور بمكيالين.

وكان موقع Memri لأبحاث الشرق الأوسط وهو معهد أمريكي ، قد نشر تقريراً هاجم الإعلامية قصواء الخلالي واتهمها بالتحريض علي العنف والكراهية ، وذلك رداً علي تغطيتها لتطورات العدوان الإسرائيلي الوحشي علي المدنيين في قطاع غزة.



وأشار الفقي إلى أن الإعلامي بني آدم من لحم ودم ولا يوجد إنسان يقبل ما يحدث من مذابح ومجازر في غزة، خاصة بعدما تسببت في فقد حولي 35 ألف شهيد 90 بالمائة منهم من المدنيين والعزل والأطفال والنساء.

وأكمل الفقي أن العالم كله شهد مظاهرات والشعوب تتضامن مع غزة وتندد بما تقوم به إسرائيل في غزة، وبالتالي الاعلامين جزء من الشعوب والأعلام والإعلامين عمرهم ما "هيسكتوا" أمام المذابح التي تحد في غزة.

واختتم عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصريحاته قائلا: أليس ما يحدث في فلسطين هو امتهان لأبسط قواعد الإنسانية، أين حق الإنسان في العلاج والسكن والصحة؟ أين حقوق الإنسان والمجتمع الدولى مما يحدث اتجاه الأشقاء في غزة، من قتل وتشريد ودمار شامل ومهاجمة المستشفيات ودور العبادة حتى المنظمات الأممية لم تسلم من الاعتداءات وهو ما يؤكد ازدواجية المعايير.