شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهري بعد الهجوم على قصواء الخلالي: الإعلام الأمريكى أبعد ما يكون عن المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الهجوم الذي طال الإعلامية قصواء الخلالي بسبب كشفها الحقائق في غزة ورفح، قائلا لـ الخليج 365، إن الصحافة والإعلام الأمريكى يعكس سياقا من التطرف يعيش فيه المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وهذا التطرف مترجم على الأرض في أكبر جريمة إنسانية شهدها العصر الحديث، وهو التطرف الذي يترجم يوميا في مقالات وحلقات تلفزيونية وخطاب إعلامي تحريضي.

وأضاف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الإعلام الإسرائيلي ليس أهلا للتحدث عن المهنية، فهو أبعد ما يكون عن هذا الأمر، والقاهرة الإخبارية أو الإعلام المصري الذي يهاجمه الإعلام الإسرائيلي، المتابع الجيد له سيدرك أن الإعلام المصري مصدر معلوماتهم الأساسي في هذه الحرب، ويعتمدون عليه لأن معلوماتنا صادقة وغير مضللة ولذلك يعتمدون علي المعلومات التي يقدمها الاعلام المصري.

وكان موقع Memri لأبحاث الشرق الأوسط وهو معهد أمريكي ، قد نشر تقريراً هاجم الإعلامية قصواء الخلالي واتهمها بالتحريض علي العنف والكراهية ، وذلك رداً علي تغطيتها لتطورات العدوان الإسرائيلي الوحشي علي المدنيين في قطاع غزة.