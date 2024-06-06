شكرا لقرائتكم خبر عن العائلة المقدسة فى أرض مصر.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " العائلة المقدسة فى أرض مصر.. 25 نقطة من سيناء إلى أسيوط.. بئر تل بسطا وشجرة مريم وحجر سمنود أبرز آثار الرحلة.. نيل المعادى وجبل الطير ودير المحرق أهم المزارات.. احتفالات الرحلة تدخل ضمن التراث العالمى لليونسكو.. الكتب وثقت الرحلة والأحداث.. ولوحات الفن التشكيلى رسمت المسار.



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