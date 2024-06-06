شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة الموجة الحارة اليوم وغدا.. وانخفاض مؤقت منتصف الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد منذ السبت الماضي وصلت ذروتها اليوم الخميس حيث وصلت درجات الحرارة على القاهرة 41 درجة مئوية في الظل والمواطن يشعر بها أعلى من ذلك، وفي محافظات الصعيد سجلت 46 و47 درجة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن موجة الحرارة الحالية هي نتيجة تأثر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مفيدة بأن الموجة بدأت السبت الماضي ومتوقع استمرارها حتى السبت القادمة ويومي الخميس والجمعة ذروة الموجة الحارة خلال هذا الاسبوع.

وتابعت: "الأجواء مستمرة شديدة الحرارة ويوم السبت هيحصل انخفاض بمعدل 3 درجات بمعنى أن الجو سيكون حار أيضا ويوم الاحد والاثنين انخفاض مؤقت لقيم درجات الحرارة وتصل لـ35، ومع يوم الثلاثاء ترتفع مرة أخرى والفترة دي من السنة نسجل فيها أعلى درجات الحرارة"، موضحا أننا اعتدنا أن ذروة الموجة الحارة تكون يوم أو اثنين إنما هذه المرة تتعدى الاسبوع والعشر أيام وهذا أمر غير طبيعي.