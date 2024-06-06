شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام التدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة فى استخدامات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الخميس، فعاليات التدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، التي بدأت في 21 مايو الماضي، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

حاضر فى فعاليات التدريب نخبة من أستاذة الجامعة وأبرز الخبراء في موضوعات العلوم التخصصية المرتبطة بأساسيات الذكاء الاصطناعي وأهمها "خوارزميات التعلم الآلي، معالجة اللغة الطبيعية، الرؤية الحاسوبية، التعلم العميق".

وشمل التدريب موضوعات عملية تتعلق بتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة "تحليل البيانات، استخراج المعلومات، التنبؤ، الأتمتة"، حيث أعد أعضاء النيابة المشاركين في التدريب مشروعات عملية عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة ورؤية كلٍ منهم حول إمكانيات التطبيق العملي لها والحلول المقترحة لما يصادفهم من مشكلات أو موضوعات ذات صلة بعمل النيابة العامة باستخدام تلك التقنيات، وقدموا فى نهاية الدورة عروضًا مختصرة عن هذه المشروعات.

ومن المقرر أن تستأنف الدورات التالية في بداية شهر يوليو القادم، استكمالا لبروتوكول التعاون بين النيابة العامة وجامعة القاهرة.